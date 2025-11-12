とちぎテレビ 2025年11月12日午前06時50分ごろ、茨城県北部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度2の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは福島県、茨城県、栃木県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは60km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．８と推定されます。 栃木県 【震度2】 茂木町 市貝町 【震度1】 宇都宮市 足利市 佐