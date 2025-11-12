TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が12日、放送される。番組公式X（旧ツイッター）が放送内容を告知した。番組公式Xは告知動画とともに「サイレントクロちゃん喉のポリープを手術して声が出せないクロちゃんの1週間に密着＆番組から10個の仕掛けを用意！声を出さずに様々な難局をどう乗り切るのか？」と伝えた。安田大サーカスのクロちゃん（48）はのどのポリープを手術していた。声を出してはいけない