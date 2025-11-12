ロシアのスパイは何がすごいのか。日本大学危機管理学部教授の小谷賢さんは「第二次世界大戦中、日本やアメリカに工作員を送り込んで戦局に影響を与えていた。今でも世界中で暗躍しているロシアのスパイたちは、全員が他薦で採用されたエリート集団だ」という。『戦闘国家』（PHP新書）より、東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんとの対談を紹介する――。（第1回）KGBの制服を着たプーチン（出典＝Kremlin.ru／CC-