大創産業が展開する100円ショップ「ダイソー」の業績が絶好調だ。今年6月に発表された2025年2月期の売上高は6765億円にのぼり、5年連続で増収を記録し、過去最高を更新。もちろん業界売上高、売上シェア（62％）1位を維持している。そんなダイソーの好業績を下支えしているのが、数年前から商品展開に力を入れている「釣具」だ。一般的に生活雑貨やキッチン用品などをイメージしがちな同チェーンだが、意外にも釣り人たちの間で「