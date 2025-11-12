リーダーが部下に質問する際、部下への配慮に欠けてしまっていることはないだろうか。ライター・インタビュアーの山口拓朗さんは「リーダーがする質問やその態度がよくないと、部下のモチベーションが下がり、仕事の成果や人間関係にも影響する。質問するからには、相手の答えをしっかり受け止める姿勢で臨むべきだ」という――。※本稿は、山口拓朗『正しい答えを導く質問力』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iS