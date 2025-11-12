●朝から日中にかけて気温は10度以上上がるところも多く、寒暖差が大きい●午後にかけて雲の目立つ空模様に ●あす13日(木)朝は中部や東部を中心に、一時にわか雨＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう12日(水)午前6時30分の気温です。県内は山間部や日本海側を中心に10度を下回っていますがきょう12日(水)もこの先、日ざしとともに気温が一気に上がります。 日中の最高気温は18度前後。これから日中にかけて気温は10度近く上がるとこ