溶岩のようなすさまじい絵を描き続けた人生「絵を描くということは死闘である」そんな謎の言葉を残してガス自殺をとげた画家がいる。小泉八雲とセツの三男、小泉清だ。油彩の絵肌は、焼け焦げた溶岩のようにゴツゴツと絵の具が盛り上げられている。キャンバスに、直接絵の具を塗り重ね、すさまじい絵を描き続けた。描いた題材は裸婦や風景が多い。東京の市ヶ谷で生まれた小泉清は、早くから画家を志した。4歳で父が他界。12歳の頃