2025年10月24日、政府は令和7年版自殺対策白書を閣議決定した。そこでは、昨年の自殺者数が2万320人と、1978年の統計開始以来、2番目の少なさであったという報告があった一方で小中高生の自殺者数は1980年以降、最多の529人だったことが明らかになった。どうしたらこどもたちが自分の命を大切にして安心した日々を過ごすことができるのだろう。漫画『夜廻り猫』ではこどもたちの“涙の匂い”の物語も多く描かれている。『夜廻り猫