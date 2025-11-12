国旗を掲揚しただけで思想犯の疑いがかかるドイツ10月18日、独ノートライン＝ヴェストファレン州にある人口6500人の小さな自治体での出来事。夜が明けたら、街路樹、街灯、道路標識、生垣など、あちこちにドイツの国旗が翻っていた。その数、報道では「40流以上」（当該の自治体発表では25流）。その上、「国家に対する誇りは犯罪ではない」と書かれたプラカードまで見つかったため、「すわ、極右の仕業か?!」と左翼が色めきたった