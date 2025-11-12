激闘の末にワールドシリーズ（WS）を制したドジャース。大谷翔平（31）、山本由伸（27）、佐々木朗希（24）の日本人トリオが躍動したが、次にファンが見たいと願うのは"もう一つの世界一"である来春のWBC連覇のために3人が奮闘する姿だろう。だが、そこにはいくつもの壁が立ちはだかっている。【写真】山本由伸に後ろから抱きつく大谷翔平、隣にはゴーグルをつけた佐々木朗希もWS連覇を喜ぶ世界一トリオドジャースが許可しなか