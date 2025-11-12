宮内庁長官の勇退が近い西村泰彦宮内庁長官（70歳）が年内に退任すると囁かれている。西村氏は警察庁出身で元警視総監。2019年に長官に就任し、小室圭さん・眞子さんの結婚問題や悠仁さまの進学先問題などで矢面に立ってきた。「前例を見ると、宮内庁長官は70歳前後が『定年』です。11月9日には西村さんの出身地の三重県で『第44回全国豊かな海づくり大会』が開催され、両陛下も臨席される。それを花道として、退任を発表されるの