国慶節の効果もいまいち中国経済の「低体温症」がなかなか治らない。10月の消費者物価指数（CPI）は前年比0.2％上昇し、4ヵ月ぶりのプラスとなった。国慶節（建国記念日）に伴う大型連休が昨年より長く、ホテルや航空券の値上がりなどサービス価格が0.8％上昇したことが寄与した。だが、競争が激しい自動車価格は前年比1.9％下落した。また、10日に中国乗用車協会が発表した10月の乗用車販売台数は前年同月比を下回る結果となった