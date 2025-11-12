答えを知ってしまえば納得なのに、なぜかなかなか思いつかなくて悔しい……。今回、ご紹介するクイズは相当頭をつかいます。頭をやわらかくして、考えてみましょう♪Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「載」♡「載貨」「載量」「連載」「積載」でした！※答えは複数ある場合があります。「載貨」は、船や車に荷物を積むことを指す言葉です。