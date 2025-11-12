トルコ・イスタンブールのイマモール市長を支持する集会で、市長のポスターを掲げる参加者＝10月、イスタンブール（AP＝共同）【テヘラン共同】トルコ検察は11日、汚職など複数の罪で、最大都市イスタンブールのイマモール市長（職務停止中）を起訴し、最長禁錮2352年を求刑した。地元メディアが報じた。イマモール氏は最大野党の共和人民党（CHP）の次期大統領候補でエルドアン大統領の政敵とされる。CHP幹部はX（旧ツイッタ