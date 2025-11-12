全国各地でクマによる被害が深刻になっているが、なかでも秋田県北部ではクマによる被害が相次いでおり、鹿角市ではいち早く自衛隊が出動するなどの異例事態となっている。隣町の大館市では、クマの目撃情報が例年の8倍だという。異例事態となっているクマ被害の現場をリポートする。 【画像】頭をホッチキスで30針縫い、背中にも大きな傷跡、クマに襲われた男性 鶏38羽、りんご約800個が食われる被害も 「今年の被害では