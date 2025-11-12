ワークスマシンYZRに市販レーサーTZとの併行開発で妥協のないハイエンドマシンへ進化！ 1991年、ヤマハは市販2スト250では初の1軸Vツイン、TZR250Rをリリース。それはエンジン型式のみならず、頑なに守り抜いてきたレプリカであっても公道での親しみやすさを優先していたヤマハ流儀を、初めてかなぐり捨てた画期的なピュアレプリカだった。そのため開発陣は、世界GPを闘うワークスマシンYZR250