ここ最近インフルエンザなどの感染症が猛威をふるっており、学級閉鎖になるクラスも多いようです。今回は、感染症の流行期に起こった3つのエピソードを通して、自分と子どもを守ろうとする女性たちの姿をお届けします。エピソード1：＜インフルエンザに義家族が感染＞義弟が「避難させて！」って正気？妊婦がいるのに妊娠7か月のユミ（仮名）さんは今、義実家との距離感に悩まされています。義両親と義祖母、義弟が暮らす義実家で