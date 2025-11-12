登録がないにも関わらず違法に金を貸し付けるなどしたとして、名古屋市の会社役員の男2人が逮捕されました。関係先からはおよそ16億円の現金が押収されています。逮捕されたのは、北区の会社役員・高山美男容疑者(53)ら男2人で、2019年、無登録で会社員の女性(47)に現金5500万円を貸し付けるなどした疑いが持たれています。警察によりますと、高山容疑者は別の男性(68)にも1500万円を違法に貸し付けていて、その際は法定利息