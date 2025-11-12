北海道・白石警察署は、2025年11月11日午後5時前、札幌市白石区に住む無職の男（54）を窃盗の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。男は、11月11日午後5時前、札幌市白石区本通8丁目南のスーパーで、練乳1本と缶詰2個、カフェオレ1本、冷凍食品1個（販売価格合計1896円）を盗んだ疑いがもたれています。男が、商品を棚からとり、上着のポケットや上着と腹部の間に隠しているところを店の警備員が発見し、店の外に出た