トルコの検察は11日、最大都市イスタンブールの市長でエルドアン大統領の政敵とされるイマモール氏を起訴し、禁錮2430年を求刑しました。トルコメディアによりますと起訴状は約4000ページにおよび、イマモール氏が犯罪組織を設立した首謀者で贈収賄、詐欺、入札談合などの容疑があり、公的機関に日本円で約6000億円の被害を与えたほか、不正な利益1100億円以上を得たとしています。検察は143件の容疑からイマモール氏に対し、最長