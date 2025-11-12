トルコ軍の輸送機が11日、隣国ジョージアで墜落し、搭乗していた20人全員が死亡しました。トルコ国防省は11日、C-130輸送機がアゼルバイジャンからトルコに向かう途中、隣国ジョージアで墜落したと発表しました。配信された映像では、墜落した現場に輸送機のドアや部品とみられるものが散乱しているのが確認できます。輸送機には軍の関係者や乗員20人が乗っていましたが、全員死亡しました。トルコのエルドアン大統領は墜落事故に