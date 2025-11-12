台風26号の影響で、沖縄は今日12日(水)から明日13日(木)にかけて激しい雨や雷雨となるでしょう。台風26号はバシー海峡付近を北東へ進み、明日13日(木)には沖縄の先島諸島に最も接近する見込みです。台風26号明日13日に沖縄に最接近台風26号は今日12日(水)午前6時現在、バシー海峡をゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。このあともバシー海峡付近を北東へ進み、明日13日(木)に沖縄の先島諸島に最も接近するでしょう。本島地