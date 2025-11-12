愛知県半田市は、総額7600万円にのぼる時間外勤務手当の未払いがあったと発表しました。半田市によりますと、今年2月、市の公益通報委員会に「始業前の準備、終業後の片付けなどへの報酬が支払われていない」と匿名の市職員からメールで通報がありました。これを受けて委員会は、過去3年間の支給対象職員1921人に調査を実施し、およそ56％にあたる1073人、3万7686時間余りを未払いとして認定しました。市によります