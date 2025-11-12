ドル円、１５３円台に値を落とすも１５４円台に戻す＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は朝方は売りが優勢となり１５３円台に値を落としたものの、まもなく１５４円台に戻している。１５３円台への下落については、ＡＤＰが週次の雇用統計を発表し、米民間雇用者数は１０月２５日週までの４週間平均で１万１２５０人減少したことから、ドル安の反応が見られた。ドル円も一時１５３．６５円付近まで下落していた。根