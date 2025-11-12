その差はわずか700点。11月11日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では渋谷ABEMASの白鳥翔（連盟）が登板し、オーラスでの逆転勝利を飾った。【映像】判断抜群！白鳥がオーラス逆転トップを決めた七対子当試合は起家から白鳥、BEAST X・鈴木大介（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）の並びで開局した。東1局、白鳥は鈴木大介が發をポンする中、「自分の