トルコ軍の輸送機が隣国ジョージアとアゼルバイジャンの国境付近で墜落しました。20人ほどが搭乗していたとみられます。煙を出しながら旋回し、落下していく機体。これはトルコ軍の輸送機が墜落する瞬間とみられる映像です。トルコ国防省は11日、軍の輸送機がアゼルバイジャンから戻る途中に、ジョージアとの国境付近で墜落したと発表しました。20人ほどが搭乗していたとみられています。搭乗者の安否や墜落原因は分かっておらず、