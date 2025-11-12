上白石萌歌＆生田斗真W主演 2026年1月スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜よる9時放送）。本作の公式Xアカウント（@pankoi_ntv）では、下記の条件（応募方法）を満たした方の中から、抽選で50名様にドラマロゴ入りトートバッグが当たるキャンペーンを実施します！◆応募期間11月30日（日）23:59まで◆賞品ドラマロゴ入りトートバッグ 50名様◆応募方法1. 「パンダより恋が苦手な私たち」