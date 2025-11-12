「この人はいい人だ」という直観は、実は後々裏切られることもあるかもしれない。注目の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）は、本当に信頼できる人の特徴を言語化し、他人と自分の適切な距離を教えてくれるエッセイだ。本稿では、同書から内容の一部を抜粋・再編集してお届けする。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）「信用ならない人」を見極める8つのチェックリストいい人をうまく演じて