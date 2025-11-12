アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、自身の引退時期について言及した。11日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。現在40歳のC・ロナウドは、母国ポルトガルのスポルティングでプロデビュー。これまでマンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスとメガクラブを渡り歩いてきた。キャリアを通じて通算5度のチャンピオンズリーグ制覇を経験するなど、数多く