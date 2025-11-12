九州経済連合会と福岡県、福岡市などは１１日、福岡空港の発着枠の拡大に向けた「福岡空港機能向上等検討委員会」を発足させ、福岡市で初会合を開いた。着陸時の進入に新たな方式を導入すれば１時間あたりの発着枠を約１割増やせるとする国に対し、早期の実現を要請した。発着便の混雑が慢性化している福岡空港の機能強化を目指す新たな取り組みで、空港運営会社の福岡国際空港（ＦＩＡＣ）や福岡県商工会議所連合会なども参画