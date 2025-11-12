ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続伸し、前日比559.33ドル高の4万7927.96ドルと、終値としての最高値を更新して取引を終えた。米政府機関の一部閉鎖の解除への期待が高まり、幅広い銘柄が買われた。米議会上院がつなぎ予算案を可決し、週内の閉鎖解除に向けて前進したと好感された。航空便の乱れといった経済影響が改善するとの見方が広がり、投資家のリ