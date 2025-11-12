Googleは、Androidスマートフォンを車載システムに接続して利用できる「Android Auto」向けに、AIアシスタント「Gemini」の提供を開始したと報じられています。2025年5月に予告されて以来、ようやくの実装です。 ↑ヘイGoogle、会話を盛り上げて（画像提供／Backcountry Media - stock.adobe.com）。 現時点ではベータユーザーを対象に段階的に展開されている模様。このアップデートはサーバー側で行われるため、ユーザーが