AIによる小野田紀美経済安全保障担当相（42）の虚偽画像を使っていたYouTubeチャンネルのアカウントが、11日までに停止された。 【写真】怒りが混じった小野田氏のX投稿 「入管の“闇”がついに暴かれた！」「小野田紀美、入管制度の“闇”を暴露！永田町が騒然―『情ではなく法を守れ！』と絶叫！」とのタイトルで、小野田氏の虚偽画像を使用したフェイク動画を、登録者数1.5万人のチャンネルで公開していた。 小野