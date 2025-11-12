お笑いコンビ・ハライチの澤部佑（39）が、11日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。妻の出産立ち合いで、“怒られた”エピソードを明かした。【写真】一輪のバラを持ち「愛する妻も…」澤部佑出産立ち合いの話題で「立ち会いました。俺はめちゃくちゃ怒られました」と告白。「俺が悪いんですけど、何か楽しくさせなきゃみたいな。リラックスというか…」としどろもどろに。「奥さんとか助産師さんとか、皆さん