スタジオジブリのアニメーション映画『君たちはどう生きるか』で声の主演を務めた山時聡真と、話題作への出演が続く菅野美穂がダブル主演を務める映画『90メートル』が、2026年3月27日に全国公開されることが明らかになった（配給：クロックワークス）。【動画】映画『90メートル』特報本作は、難病を抱える母と、その母を支えながら将来の選択に揺れる高校生の息子の姿を描いた物語。直木賞作家・朝井リョウの連作短編小説『