自民党の外交部会などは、高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に対する中国の薛剣駐大阪総領事のXへの投稿に対し、政府に毅然とした対応を求める決議をまとめ、首相官邸に提出しました。自民党・小林政調会長：著しく品位を欠くもので極めて不適切な言動だ。「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人物）」を含む毅然とした対応を日本政府にとることを党として求めたい。高市首相は7日、台湾有事は「存立危機事態になりうる」と