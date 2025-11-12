｢YouTube和尚｣として知られている大愚和尚。住職を務める佛心宗大叢山福厳寺にて（撮影:大倉英揮）YouTubeのお悩み相談番組『大愚和尚の一問一答』は登録者数75万人を超える。そこに寄せられる悩みのトップはずばり「お金」。和尚の著書『お金と宗教の歴史』は歴史・宗教史の本でありながら、「お金」の悩みを手放すヒントが書かれている。お金に対する仏教のユニークなスタンスを語る。誰もが心を寄せる世界宗教｢お母さん教｣「宗