家族が亡くなり「葬儀費用は誰が支払うのか？」という問題が出てくる場合もあるでしょう。 故人が葬儀費用を残している場合もありますが、遺産相続の前にそのお金を引き出しても問題ないのか、そもそも引き出すことは可能なのか、確認しておくとよいかもしれません。 本記事では、葬儀費用を相続財産から支払う方法について、故人の口座が凍結されてしまっている場合の対処法とあわせてご紹介します。 葬儀費用