速報です。クマの出没が相次いでいる円山動物園周辺のエリアでまた、11月12日未明にかけてもクマのような動物の足跡が見つかりました。雪の上にくっきりと足跡がのこされていました。クマとみられる動物の足跡が見つかったのは、札幌市中央区円山西町9丁目付近の住宅街です。12日午前2時45分ごろ、住民が家の中から雪の上に残された足跡を見つけ、警察に通報しました。警察によりますと、足跡の大きさは10センチから15センチほどだ