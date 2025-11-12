悩みを消したいのに、消えるほど退屈が迫る。望みを叶えるほど、満足は薄まる。刺激にはすぐ慣れる――そんな虚しさに覚えはありませんか。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。悩みが全くないことも、人は耐えられないすべての悩みや苦しみを地獄に