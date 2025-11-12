きょう１２日（水）は、晴れる所が多くなるでしょう。日本列島は移動性の高気圧に広く覆われる見込みです。ここ数日、日差しの少なかった北日本でも、きょうは雨や雪は止んで晴れ間が期待できそうです。東日本はよく晴れて目立った雲もあまり広がらないでしょう。西日本も午前中を中心に晴れますが、午後は曇りの所が増え、九州南部は雨雲が流れ込む見通しです。また沖縄付近は前線が停滞する影響で断続的に雨が降るでしょう。台風