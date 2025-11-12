吉田茂首相の側近として、戦後復興の中心人物であった白洲次郎。東北電力の会長になった後、国民に1秒でも早く電力供給できるよう戦った彼のエピソードを紹介しよう。※本稿は、別冊宝島編集部『知れば知るほど泣ける白洲次郎』（宝島社）の一部を抜粋・編集したものです。GHQが求めた電力会社の分割に白洲次郎も賛成だった通産省を設立した白洲次郎に、次に待っていた仕事は東北電力の会長職だった。戦後の電気事業は発電と送電