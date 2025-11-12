自民党と日本維新の会は１１日、「副首都構想」実現に向けた実務者協議の初会合を国会内で開いた。維新が連立協議で絶対条件と位置付けた政策で、両党は来年の通常国会での法案成立を目指すものの、特別区設置が副首都指定の要件となる維新案には反対意見もあり、今後の議論の焦点となりそうだ。実務者協議は「統治機構改革協議体」と銘打ち、自民の宮下一郎元農相と維新の斎藤政調会長がそれぞれ会長を務める。会合では、維新