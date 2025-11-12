クリスティアーノ・ロナルド＝2022年（ゲッティ＝共同）サッカーのポルトガル代表FWクリスティアノ・ロナルド（アルナスル）が、来年のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会が自身最後のW杯となることを明言したと11日、ロイター通信が報じた。出場すれば自身6度目のW杯となる。40歳のスター選手は、サウジアラビアでのイベントにリモート出演。「今は点もとれるし、代表での試合も楽しんでいる」とした上で、現役生活につい