米歌手のケリー・クラークソン（43歳）が、ラスベガスで開催中のレジデンシー公演「KellyClarkson: Studio Sessions」で、過去に元マネージャーから豊胸手術を勧められた経験を語った。「昔、あるクソみたいなマネージャーに『豊胸手術を受けろ』って言われたの」と切り出し、「だから私は言ってやったの。『あんたこそ“そっち”の手術でもしたら？』ってね。私はこの小さな胸で満足しているの。出ていって」と、ユーモアを交えて