元厚生労働大臣で元東京都知事の舛添要一氏が9日のABEMA的ニュースショーに出演した際に、国会での質問通告をめぐる体制について苦言を呈した。【映像】舛添氏、長妻議員をバッサリ（実際の映像）番組では、高市早苗総理が深夜3時の勉強会を開いたことを取り上げた。これに対し、舛添氏は「もうちょっと要領良くやってくれた方がいいと思う。周りが大変」とコメント。さらに、国会での質問通告に触れ、自身が厚労大臣を務め