きのうは関東地方などで雲が多く、すっきりしない天気となりましたが、きょうは広く高気圧に覆われて日差しが降り注ぐでしょう。一方、前線と台風の影響で、沖縄や奄美では雨の降り方に注意が必要です。台風26号は、きょうはバシー海峡付近を北東へ進み、あす沖縄地方に接近する見込みです。また、前線が台湾付近から南西諸島を通って日本の南にのびています。台風周辺の暖かく湿った空気が前線に向かって流れ込むため、沖縄ではあ