メイプル超合金カズレーザー（41）が12日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。会食した際、歩きながら酒を飲みつつ店に現れた“驚きの先輩芸人”を実名告白した。カズレーザーは「言いましたっけ？この前、TAIGAさんと（東京の）中野で飯食った話」と、ものまねや「お前誰だよ！」というネタなどで知られる同じ事務所の先輩芸人TAIGAと会食した話を切り出した。そし