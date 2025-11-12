日本代表は11月14日にガーナ代表、18日にボリビア代表と国際親善試合を戦う。この11月シリーズで、待望の初招集となったシント＝トロイデンのFW後藤啓介が11日の練習後に囲み取材に応じ、こう意気込みを語った。「もっと早く選ばれたかったですけど、（クラブで）出場機会がなかったりして。このタイミングで選んでもらえたので、しっかりいま呼ばれている選手以上に練習からアピールして、試合でも結果を出したいと思います」