故マイケル・ジャクソンの娘で、歌手・俳優のパリス・ジャクソン（27歳）は、SNSに投稿した動画の中で、鼻の軟骨と骨の間に穴が空いた「鼻中隔穿孔」を抱えていることを初めて明かした。これは20歳頃からの状態で、特にレコーディング時には扱いが難しいという。パリスは「これまで触れてこなかったけど、ときどきすごく目立つの」と語り、「鼻で呼吸すると笛のような音がする。それは鼻中隔に穴があるから」と説明。スマートフォ